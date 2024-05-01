FIAS (FIAS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FIAS (FIAS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

FIAS (FIAS) Informasjon Fias is a multi-purpose layer 1 token built natively on the DevvX blockchain and bridged to Ethereum. The primary function serves as the intermediary and liquidity mechanism for metaverse & digitally native digital assets such as video game items on devv.exchange. Developers can utilise the innate utility and functionality of Fias and explore a deeply connective and interoperable “Digital Financial Ecosystem” within their own applications and designs, including infinite TPS, sub - second finality and a simple web2 to web3 bridge which can port any existing item inventory into the ecosystem and back to a game server with a simple API integration. No blockchain experience is required. Fias will also be used for liquidity contributions to create treasuries and grow communities that operate across the DFE and earn rewards for participation. DevvExchange is setting the new gold standard of value exchange between all forms of digitally native assets & RWAs. DevvExchange is a fully non-custodial settlement layer, with Contingent Transaction Sets for Mathematically Instant Settlement. Its unique sharding architecture enables complete local, cross jurisdictional and operational compliance measures for enterprise grade applications and globally connected gaming and social media economies. The DFE is not just a marketplace, it's a core piece of infrastructure that enables marketplaces. The technological overhang of Fias has the capacity to catapult new and existing metaverse applications by combining globally compliant peer to peer transactions, with limitless scalability and simple onboarding for any existing titles within our “Digital Financial Ecosystem”, and is the first of its kind in the blockchain industry. Offisiell nettside: https://devve.io/fias/ Teknisk dokument: https://devve.io/wp-content/uploads/2024/05/Fias-Whitepaper-V2.pdf Kjøp FIAS nå!

FIAS (FIAS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FIAS (FIAS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.16M $ 2.16M $ 2.16M Total forsyning: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Sirkulerende forsyning: $ 122.72M $ 122.72M $ 122.72M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.27M $ 5.27M $ 5.27M All-time high: $ 0.04210956 $ 0.04210956 $ 0.04210956 All-Time Low: $ 0.00349693 $ 0.00349693 $ 0.00349693 Nåværende pris: $ 0.01756314 $ 0.01756314 $ 0.01756314 Lær mer om FIAS (FIAS) pris

FIAS (FIAS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FIAS (FIAS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FIAS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FIAS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FIASs tokenomics, kan du utforske FIAS tokenets livepris!

FIAS prisforutsigelse Vil du vite hvor FIAS kan være på vei? Vår FIAS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FIAS tokenets prisforutsigelse nå!

