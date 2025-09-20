FIAS (FIAS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.01732612 24 timer høy $ 0.01911745 All Time High $ 0.04210956 Laveste pris $ 0.00349693 Prisendring (1H) -0.04% Prisendring (1D) -4.85% Prisendring (7D) -17.61%

FIAS (FIAS) sanntidsprisen er $0.01816825. I løpet av de siste 24 timene har FIAS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01732612 og et toppnivå på $ 0.01911745, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FIAS er $ 0.04210956, mens den rekordlave prisen er $ 0.00349693.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FIAS endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, -4.85% over 24 timer og -17.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FIAS (FIAS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.23M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.45M Opplagsforsyning 122.72M Total forsyning 300,000,000.0

Nåværende markedsverdi på FIAS er $ 2.23M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FIAS er 122.72M, med en total tilgang på 300000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.45M.