Fenix (FNX) Informasjon Fenix is a next-generation MetaDEX powered by Blast Native Yield. It combines a powerful liquidity incentive engine, vote escrow governance model, and fast user experience. The MetaDEX provides four important functions: It creates deep liquidity for traders to provide the best prices on swaps. Provides a system where protocols can build and maintain liquidity to incentivise trading of their tokens. It optimally aligns incentives between liquidity providers, traders, protocols and native token holders to drive a sustainable ecosystem. Maximises capital efficiency through a complete voting marketplace for liquidity that provides vote delegation, optimisation and reward compounding as a single protocol without additional fees.

Fenix (FNX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Fenix (FNX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.25K $ 14.25K $ 14.25K Total forsyning: $ 169.02M $ 169.02M $ 169.02M Sirkulerende forsyning: $ 20.16M $ 20.16M $ 20.16M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 119.42K $ 119.42K $ 119.42K All-time high: $ 0.078964 $ 0.078964 $ 0.078964 All-Time Low: $ 0.00058112 $ 0.00058112 $ 0.00058112 Nåværende pris: $ 0.00070741 $ 0.00070741 $ 0.00070741 Lær mer om Fenix (FNX) pris

Fenix (FNX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Fenix (FNX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FNX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FNX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FNXs tokenomics, kan du utforske FNX tokenets livepris!

FNX prisforutsigelse Vil du vite hvor FNX kan være på vei? Vår FNX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

