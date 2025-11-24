Felysyum pris i dag

Sanntids Felysyum (FELY) pris i dag er $ 0.359738, med en 0.95% endring de siste 24 timene. Nåværende FELY til USD konverteringssats er $ 0.359738 per FELY.

Felysyum rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 15,744,758, med en sirkulerende forsyning på 43.77M FELY. I løpet av de siste 24 timene FELY har den blitt handlet mellom $ 0.359734(laveste) og $ 0.36507 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.368223, mens tidenes laveste notering var $ 0.240519.

Kortsiktig har FELY beveget seg -0.36% i løpet av den siste timen og +8.85% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Felysyum (FELY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 15.74M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 179.87M Opplagsforsyning 43.77M Total forsyning 500,000,000.0

