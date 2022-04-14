Felix feUSD (FEUSD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Felix feUSD (FEUSD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Felix feUSD (FEUSD) Informasjon Offisiell nettside: https://usefelix.xyz/ Teknisk dokument: https://usefelix.gitbook.io/felix-docs Kjøp FEUSD nå!

Felix feUSD (FEUSD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Felix feUSD (FEUSD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 75.53M Total forsyning: $ 8.95B Sirkulerende forsyning: $ 75.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.03B All-time high: $ 1.067 All-Time Low: $ 0.953014 Nåværende pris: $ 0.990936

Felix feUSD (FEUSD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Felix feUSD (FEUSD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FEUSD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FEUSD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FEUSDs tokenomics, kan du utforske FEUSD tokenets livepris!

FEUSD prisforutsigelse Vil du vite hvor FEUSD kan være på vei? Vår FEUSD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

