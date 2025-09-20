Felix feUSD (FEUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.98977 $ 0.98977 $ 0.98977 24 timer lav $ 0.994735 $ 0.994735 $ 0.994735 24 timer høy 24 timer lav $ 0.98977$ 0.98977 $ 0.98977 24 timer høy $ 0.994735$ 0.994735 $ 0.994735 All Time High $ 1.067$ 1.067 $ 1.067 Laveste pris $ 0.953014$ 0.953014 $ 0.953014 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) -0.05% Prisendring (7D) -0.05% Prisendring (7D) -0.05%

Felix feUSD (FEUSD) sanntidsprisen er $0.992124. I løpet av de siste 24 timene har FEUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.98977 og et toppnivå på $ 0.994735, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FEUSD er $ 1.067, mens den rekordlave prisen er $ 0.953014.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FEUSD endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -0.05% over 24 timer og -0.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Felix feUSD (FEUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 75.53M$ 75.53M $ 75.53M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.03B$ 9.03B $ 9.03B Opplagsforsyning 75.00M 75.00M 75.00M Total forsyning 8,948,795,057.12128 8,948,795,057.12128 8,948,795,057.12128

Nåværende markedsverdi på Felix feUSD er $ 75.53M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FEUSD er 75.00M, med en total tilgang på 8948795057.12128. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.03B.