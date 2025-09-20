Dagens Felix feUSD livepris er 0.992124 USD. Spor prisoppdateringer for FEUSD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FEUSD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Felix feUSD livepris er 0.992124 USD. Spor prisoppdateringer for FEUSD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FEUSD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 FEUSD til USD livepris:

$0.992386
$0.992386$0.992386
0.00%1D
USD
Felix feUSD (FEUSD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:07:26 (UTC+8)

Felix feUSD (FEUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.98977
$ 0.98977$ 0.98977
24 timer lav
$ 0.994735
$ 0.994735$ 0.994735
24 timer høy

$ 0.98977
$ 0.98977$ 0.98977

$ 0.994735
$ 0.994735$ 0.994735

$ 1.067
$ 1.067$ 1.067

$ 0.953014
$ 0.953014$ 0.953014

+0.02%

-0.05%

-0.05%

-0.05%

Felix feUSD (FEUSD) sanntidsprisen er $0.992124. I løpet av de siste 24 timene har FEUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.98977 og et toppnivå på $ 0.994735, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FEUSD er $ 1.067, mens den rekordlave prisen er $ 0.953014.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FEUSD endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -0.05% over 24 timer og -0.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Felix feUSD (FEUSD) Markedsinformasjon

$ 75.53M
$ 75.53M$ 75.53M

--
----

$ 9.03B
$ 9.03B$ 9.03B

75.00M
75.00M 75.00M

8,948,795,057.12128
8,948,795,057.12128 8,948,795,057.12128

Nåværende markedsverdi på Felix feUSD er $ 75.53M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FEUSD er 75.00M, med en total tilgang på 8948795057.12128. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.03B.

Felix feUSD (FEUSD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Felix feUSD til USD ble $ -0.0005768423623402.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Felix feUSD til USD ble $ -0.0021844586.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Felix feUSD til USD ble $ -0.0021849546.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Felix feUSD til USD ble $ -0.016468252886721.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0005768423623402-0.05%
30 dager$ -0.0021844586-0.22%
60 dager$ -0.0021849546-0.22%
90 dager$ -0.016468252886721-1.63%

Hva er Felix feUSD (FEUSD)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Felix feUSD (FEUSD) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Felix feUSD Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Felix feUSD (FEUSD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Felix feUSD (FEUSD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Felix feUSD.

Sjekk Felix feUSDprisprognosen nå!

FEUSD til lokale valutaer

Felix feUSD (FEUSD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Felix feUSD (FEUSD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FEUSD tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Felix feUSD (FEUSD)

Hvor mye er Felix feUSD (FEUSD) verdt i dag?
Live FEUSD prisen i USD er 0.992124 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FEUSD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FEUSD til USD er $ 0.992124. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Felix feUSD?
Markedsverdien for FEUSD er $ 75.53M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FEUSD?
Den sirkulerende forsyningen av FEUSD er 75.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFEUSD ?
FEUSD oppnådde en ATH-pris på 1.067 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FEUSD?
FEUSD så en ATL-pris på 0.953014 USD.
Hva er handelsvolumet til FEUSD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FEUSD er -- USD.
Vil FEUSD gå høyere i år?
FEUSD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FEUSD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:07:26 (UTC+8)

