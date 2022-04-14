Felicette the Space Cat (FELICETTE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Felicette the Space Cat (FELICETTE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Felicette the Space Cat (FELICETTE) Informasjon Felicette the Cat (FELICEETE) is a community-driven meme token inspired by the legendary Felicette, the first cat to venture into space. Born from enthusiasm but momentarily setback by its original developer's exit, Felicette's journey mirrors its namesake's pioneering spirit. The community's takeover transformed a challenging situation into a monumental success, catapulting the token from a mere $1,800 to a dazzling $1.2 million peak. This remarkable recovery and growth underscore Felicette's essence: resilience, unity, and the boundless potential of collective action. More than just a meme token, Felicette embodies the decentralized, grassroots dynamism that fuels the crypto world, showcasing the incredible outcomes possible when a community rallies behind a shared vision. Felicette the Cat stands as a symbol of innovation and community strength, continuing to explore new frontiers in the meme token ecosystem with transparency and engagement. Join us in the ongoing journey of Felicette, a token with a story as unique and inspiring as the spacefaring feline herself. Offisiell nettside: https://www.felicette.cc Kjøp FELICETTE nå!

Felicette the Space Cat (FELICETTE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Felicette the Space Cat (FELICETTE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 15.31K $ 15.31K $ 15.31K Total forsyning: $ 688.63M $ 688.63M $ 688.63M Sirkulerende forsyning: $ 688.63M $ 688.63M $ 688.63M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.31K $ 15.31K $ 15.31K All-time high: $ 0.00185156 $ 0.00185156 $ 0.00185156 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Felicette the Space Cat (FELICETTE) pris

Felicette the Space Cat (FELICETTE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Felicette the Space Cat (FELICETTE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FELICETTE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FELICETTE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FELICETTEs tokenomics, kan du utforske FELICETTE tokenets livepris!

