Felicette the Space Cat (FELICETTE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00185156$ 0.00185156 $ 0.00185156 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.30% Prisendring (7D) -0.84% Prisendring (7D) -0.84%

Felicette the Space Cat (FELICETTE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FELICETTE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FELICETTE er $ 0.00185156, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FELICETTE endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.30% over 24 timer og -0.84% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Felicette the Space Cat (FELICETTE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.08K$ 17.08K $ 17.08K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.08K$ 17.08K $ 17.08K Opplagsforsyning 688.63M 688.63M 688.63M Total forsyning 688,627,528.3 688,627,528.3 688,627,528.3

Nåværende markedsverdi på Felicette the Space Cat er $ 17.08K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FELICETTE er 688.63M, med en total tilgang på 688627528.3. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.08K.