Feisty Doge NFT (NFD) Informasjon Feisty Doge NFT is a fractionalized piece from the original Doge NFT auction on Zora using Fractionalized.art Offisiell nettside: https://fractional.art/vaults/0xDFDb7f72c1F195C5951a234e8DB9806EB0635346 Kjøp NFD nå!

Feisty Doge NFT (NFD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Feisty Doge NFT (NFD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.96M $ 7.96M $ 7.96M Total forsyning: $ 100.01B $ 100.01B $ 100.01B Sirkulerende forsyning: $ 56.04B $ 56.04B $ 56.04B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.20M $ 14.20M $ 14.20M All-time high: $ 0.00103774 $ 0.00103774 $ 0.00103774 All-Time Low: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Nåværende pris: $ 0.00014195 $ 0.00014195 $ 0.00014195 Lær mer om Feisty Doge NFT (NFD) pris

Feisty Doge NFT (NFD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Feisty Doge NFT (NFD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NFD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NFD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NFDs tokenomics, kan du utforske NFD tokenets livepris!

