Feisty Doge NFT (NFD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00014924 24 timer lav $ 0.00015619 24 timer høy $ 0.00014924 24 timer lav $ 0.00015619 24 timer høy $ 0.00103774 All Time High $ 0.0 Laveste pris Prisendring (1H) -0.10% Prisendring (1D) -4.39% Prisendring (7D) -17.12%

Feisty Doge NFT (NFD) sanntidsprisen er $0.00014928. I løpet av de siste 24 timene har NFD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00014924 og et toppnivå på $ 0.00015619, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NFD er $ 0.00103774, mens den rekordlave prisen er $ 0.0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NFD endret seg med -0.10% i løpet av den siste timen, -4.39% over 24 timer og -17.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Feisty Doge NFT (NFD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.37M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 14.94M Opplagsforsyning 56.04B Total forsyning 100,013,673,040.3348

Nåværende markedsverdi på Feisty Doge NFT er $ 8.37M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NFD er 56.04B, med en total tilgang på 100013673040.3348. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.94M.