feetcoin (FEETCOIN) Informasjon Feetcoin is a playful and community-driven meme token designed to unite and engage members of the Solana ecosystem. By leveraging the universal appeal of humor and creativity, Feetcoin centers its efforts on sharing entertaining and lighthearted foot memes. Additionally, it fosters unique collaborations with foot models to bring an extra layer of engagement and novelty to its community-building efforts. Offisiell nettside: https://feetcoin.org/

feetcoin (FEETCOIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for feetcoin (FEETCOIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 355.80K $ 355.80K $ 355.80K Total forsyning: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M Sirkulerende forsyning: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 355.80K $ 355.80K $ 355.80K All-time high: $ 0.00329568 $ 0.00329568 $ 0.00329568 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00035587 $ 0.00035587 $ 0.00035587 Lær mer om feetcoin (FEETCOIN) pris

feetcoin (FEETCOIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak feetcoin (FEETCOIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FEETCOIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FEETCOIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FEETCOINs tokenomics, kan du utforske FEETCOIN tokenets livepris!

