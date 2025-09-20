feetcoin (FEETCOIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00329568$ 0.00329568 $ 0.00329568 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.51% Prisendring (1D) -4.20% Prisendring (7D) -21.09% Prisendring (7D) -21.09%

feetcoin (FEETCOIN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FEETCOIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FEETCOIN er $ 0.00329568, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FEETCOIN endret seg med +0.51% i løpet av den siste timen, -4.20% over 24 timer og -21.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

feetcoin (FEETCOIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 368.29K$ 368.29K $ 368.29K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 368.29K$ 368.29K $ 368.29K Opplagsforsyning 999.80M 999.80M 999.80M Total forsyning 999,801,572.502781 999,801,572.502781 999,801,572.502781

Nåværende markedsverdi på feetcoin er $ 368.29K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FEETCOIN er 999.80M, med en total tilgang på 999801572.502781. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 368.29K.