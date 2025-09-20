Feeder Finance (FEED) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.552431$ 0.552431 $ 0.552431 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.08% Prisendring (1D) -0.12% Prisendring (7D) +6.23% Prisendring (7D) +6.23%

Feeder Finance (FEED) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FEED blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FEED er $ 0.552431, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FEED endret seg med +0.08% i løpet av den siste timen, -0.12% over 24 timer og +6.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Feeder Finance (FEED) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 26.90K$ 26.90K $ 26.90K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 26.90K$ 26.90K $ 26.90K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Feeder Finance er $ 26.90K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FEED er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 26.90K.