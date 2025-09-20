Dagens Feed The World livepris er 0.00118967 USD. Spor prisoppdateringer for FW til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FW pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Feed The World livepris er 0.00118967 USD. Spor prisoppdateringer for FW til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FW pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om FW

FW Prisinformasjon

FW teknisk dokument

FW Offisiell nettside

FW tokenomics

FW Prisprognose

Feed The World Logo

Feed The World Pris (FW)

Ikke oppført

1 FW til USD livepris:

$0.00119582
$0.00119582$0.00119582
-4.60%1D
USD
Feed The World (FW) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:13:55 (UTC+8)

Feed The World (FW) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00118656
$ 0.00118656$ 0.00118656
24 timer lav
$ 0.00125585
$ 0.00125585$ 0.00125585
24 timer høy

$ 0.00118656
$ 0.00118656$ 0.00118656

$ 0.00125585
$ 0.00125585$ 0.00125585

$ 0.00180687
$ 0.00180687$ 0.00180687

$ 0.00076888
$ 0.00076888$ 0.00076888

-0.52%

-4.69%

+1.07%

+1.07%

Feed The World (FW) sanntidsprisen er $0.00118967. I løpet av de siste 24 timene har FW blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00118656 og et toppnivå på $ 0.00125585, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FW er $ 0.00180687, mens den rekordlave prisen er $ 0.00076888.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FW endret seg med -0.52% i løpet av den siste timen, -4.69% over 24 timer og +1.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Feed The World (FW) Markedsinformasjon

$ 1.36M
$ 1.36M$ 1.36M

--
----

$ 1.79M
$ 1.79M$ 1.79M

1.14B
1.14B 1.14B

1,499,999,989.800862
1,499,999,989.800862 1,499,999,989.800862

Nåværende markedsverdi på Feed The World er $ 1.36M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FW er 1.14B, med en total tilgang på 1499999989.800862. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.79M.

Feed The World (FW) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Feed The World til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Feed The World til USD ble $ +0.0004421874.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Feed The World til USD ble $ -0.0001048700.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Feed The World til USD ble $ -0.0003727459604805813.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-4.69%
30 dager$ +0.0004421874+37.17%
60 dager$ -0.0001048700-8.81%
90 dager$ -0.0003727459604805813-23.85%

Hva er Feed The World (FW)

Feed The World Humanitarian Aid, Powered by Blockchain Feed The World is a nonprofit leveraging blockchain to fund and manage food, water, education, and healthcare projects in underserved communities. Using FW Coin, we ensure transparency, traceability, and impact with every donation. Our mission is rooted in the belief that decentralized technology can deliver aid more efficiently, more fairly, and with greater accountability than traditional systems. Every token sent supports real-world outcomes—like boreholes drilled in Sub-Saharan Africa, food parcels delivered to families in crisis, and Web3 education hubs for young learners. By putting data on-chain and decisions in the hands of the community, Feed The World transforms charity into a transparent, participatory model of global cooperation. Whether you’re a donor, developer, or field partner, your contribution is visible, verifiable, and part of a broader movement to build lasting, equitable infrastructure where it’s needed most.

Feed The World (FW) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Feed The World Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Feed The World (FW) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Feed The World (FW) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Feed The World.

Sjekk Feed The Worldprisprognosen nå!

FW til lokale valutaer

Feed The World (FW) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Feed The World (FW) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FW tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Feed The World (FW)

Hvor mye er Feed The World (FW) verdt i dag?
Live FW prisen i USD er 0.00118967 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FW-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FW til USD er $ 0.00118967. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Feed The World?
Markedsverdien for FW er $ 1.36M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FW?
Den sirkulerende forsyningen av FW er 1.14B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFW ?
FW oppnådde en ATH-pris på 0.00180687 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FW?
FW så en ATL-pris på 0.00076888 USD.
Hva er handelsvolumet til FW?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FW er -- USD.
Vil FW gå høyere i år?
FW kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FW prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:13:55 (UTC+8)

