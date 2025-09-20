Feed The World (FW) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00118656 $ 0.00118656 $ 0.00118656 24 timer lav $ 0.00125585 $ 0.00125585 $ 0.00125585 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00118656$ 0.00118656 $ 0.00118656 24 timer høy $ 0.00125585$ 0.00125585 $ 0.00125585 All Time High $ 0.00180687$ 0.00180687 $ 0.00180687 Laveste pris $ 0.00076888$ 0.00076888 $ 0.00076888 Prisendring (1H) -0.52% Prisendring (1D) -4.69% Prisendring (7D) +1.07% Prisendring (7D) +1.07%

Feed The World (FW) sanntidsprisen er $0.00118967. I løpet av de siste 24 timene har FW blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00118656 og et toppnivå på $ 0.00125585, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FW er $ 0.00180687, mens den rekordlave prisen er $ 0.00076888.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FW endret seg med -0.52% i løpet av den siste timen, -4.69% over 24 timer og +1.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Feed The World (FW) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.79M$ 1.79M $ 1.79M Opplagsforsyning 1.14B 1.14B 1.14B Total forsyning 1,499,999,989.800862 1,499,999,989.800862 1,499,999,989.800862

Nåværende markedsverdi på Feed The World er $ 1.36M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FW er 1.14B, med en total tilgang på 1499999989.800862. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.79M.