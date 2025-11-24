FEED GAZA pris i dag

Sanntids FEED GAZA (GAZA) pris i dag er --, med en 6.72% endring de siste 24 timene. Nåværende GAZA til USD konverteringssats er -- per GAZA.

FEED GAZA rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 8,206.9, med en sirkulerende forsyning på 999.40M GAZA. I løpet av de siste 24 timene GAZA har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00292393, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har GAZA beveget seg +0.57% i løpet av den siste timen og +1.12% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

FEED GAZA (GAZA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.21K$ 8.21K $ 8.21K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.21K$ 8.21K $ 8.21K Opplagsforsyning 999.40M 999.40M 999.40M Total forsyning 999,395,963.3682314 999,395,963.3682314 999,395,963.3682314

Nåværende markedsverdi på FEED GAZA er $ 8.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GAZA er 999.40M, med en total tilgang på 999395963.3682314. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.21K.