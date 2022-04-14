FEDJA CAT (FEDJA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FEDJA CAT (FEDJA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

The project is about a cat with Permanently startled looking face, with wonky legs. Loved by over 1.1 million followers on Tiktok and 400k followers on Instagram. Once a sick stray in Natalia's backyard, he was saved by a neighbour's cat who licked him back to life. FEDJA ($FEDJA) is a quirky cat with misaligned eyes, wonky legs, and a love for cuddles and play. He also models cat products with charm. Offisiell nettside: https://fedja.fun

FEDJA CAT (FEDJA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FEDJA CAT (FEDJA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.46K $ 9.46K $ 9.46K Total forsyning: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Sirkulerende forsyning: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.46K $ 9.46K $ 9.46K All-time high: $ 0.00116875 $ 0.00116875 $ 0.00116875 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om FEDJA CAT (FEDJA) pris

FEDJA CAT (FEDJA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FEDJA CAT (FEDJA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FEDJA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FEDJA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FEDJAs tokenomics, kan du utforske FEDJA tokenets livepris!

FEDJA prisforutsigelse Vil du vite hvor FEDJA kan være på vei? Vår FEDJA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FEDJA tokenets prisforutsigelse nå!

