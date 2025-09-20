FEDJA CAT (FEDJA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00116875$ 0.00116875 $ 0.00116875 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -7.00% Prisendring (7D) -7.00%

FEDJA CAT (FEDJA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FEDJA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FEDJA er $ 0.00116875, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FEDJA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -7.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FEDJA CAT (FEDJA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.46K$ 9.46K $ 9.46K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.46K$ 9.46K $ 9.46K Opplagsforsyning 999.96M 999.96M 999.96M Total forsyning 999,958,288.407608 999,958,288.407608 999,958,288.407608

Nåværende markedsverdi på FEDJA CAT er $ 9.46K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FEDJA er 999.96M, med en total tilgang på 999958288.407608. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.46K.