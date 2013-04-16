Feathercoin (FTC) tokenomics
Feathercoin (FTC) Informasjon
Feathercoin (FTC or ₣) is an open source cryptocurrency, published under the license of MIT / X11.1, based on the Litecoin protocol. On 16 April 2013 Feathercoin successfully forked from Litecoin by the creation of its genesis block. As a cryptocurrency, creation and transfer of coins is based on an open source cryptographic protocol (the blockchain) and is not managed by any central authority. The hashing algorithm chosen for Feathercoin was the Proof-of-Work NeoScrypt, which had premiered on Phoenixcoin. NeoScrypt is 25% more memory intense, which makes it less feasible to create ASICs for it.
The main programmer is Peter Bushnell, at the time running the information technology for the Brasenose College of Oxford University. He explained his motivation for developing the coin in an interview with Vitalik Buterin. One month after launching Feathercoin, Peter Bushnell left his job as head of IT at the Brasenose College of Oxford University and lived off his Litecoin savings. Feathercoin was launched on 16th April 2013 and as developed by Peter Bushnell. It was forked from Litecoin, with the aim of making Feathercoin what Litecoin was supposed to be: a faster, more secure, and stable version of Bitcoin.
The consensus mechanism is based on the Proof of Work (PoW) concept. The Feathercoin network runs on the NeoScrypt hashing algorithm, making it much easier and faster to mine. Feathercoin enjoyed rapid adoption by users soon after its launch, gaining immense popularity, and establishing itself as a worthy contender in a BTC/LTC dominated market.
Feathercoin can be mined using either processors (CPUs) or graphics cards (GPUs). Due to the hashing algorithm of FTC, it cannot be mined with an ASIC card. Mining software is available for download at their official site. Wallets for FTC can be found over at their official website, including both desktop and mobile wallets..
While the paper money you are used to carrying around is (or can be) stored in a physical wallet, cryptocurrencies, like all digital currencies, have to be stored in a software-based digital wallet. Although you will find links to feathercoin wallets throughout the web, the only safe way to know that you're downloading the latest and correct version is by scrolling to the bottom of the coin's official home page and selecting the button for your particular operating system. Feathercoin wallets are available for Android, Linux, macOS and Windows platforms.
Feathercoin (FTC) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Feathercoin (FTC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Feathercoin (FTC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Feathercoin (FTC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet FTC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange FTC tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår FTCs tokenomics, kan du utforske FTC tokenets livepris!
FTC prisforutsigelse
Vil du vite hvor FTC kan være på vei? Vår FTC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.