Feathercoin (FTC) sanntidsprisen er $0.00297485. I løpet av de siste 24 timene har FTC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00286788 og et toppnivå på $ 0.00300966, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FTC er $ 1.29, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FTC endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, +1.84% over 24 timer og -27.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Feathercoin er $ 865.81K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FTC er 291.04M, med en total tilgang på 291197438.0077301. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 866.27K.
I løpet av i dag er prisendringen på Feathercoin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Feathercoin til USD ble $ +0.0000201391.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Feathercoin til USD ble $ -0.0003301455.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Feathercoin til USD ble $ 0.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|+1.84%
|30 dager
|$ +0.0000201391
|+0.68%
|60 dager
|$ -0.0003301455
|-11.09%
|90 dager
|$ 0
|--
Feathercoin (FTC or ₣) is an open source cryptocurrency, published under the license of MIT / X11.1, based on the Litecoin protocol. On 16 April 2013 Feathercoin successfully forked from Litecoin by the creation of its genesis block. As a cryptocurrency, creation and transfer of coins is based on an open source cryptographic protocol (the blockchain) and is not managed by any central authority. The hashing algorithm chosen for Feathercoin was the Proof-of-Work NeoScrypt, which had premiered on Phoenixcoin. NeoScrypt is 25% more memory intense, which makes it less feasible to create ASICs for it. The main programmer is Peter Bushnell, at the time running the information technology for the Brasenose College of Oxford University. He explained his motivation for developing the coin in an interview with Vitalik Buterin. One month after launching Feathercoin, Peter Bushnell left his job as head of IT at the Brasenose College of Oxford University and lived off his Litecoin savings. Feathercoin was launched on 16th April 2013 and as developed by Peter Bushnell. It was forked from Litecoin, with the aim of making Feathercoin what Litecoin was supposed to be: a faster, more secure, and stable version of Bitcoin. The consensus mechanism is based on the Proof of Work (PoW) concept. The Feathercoin network runs on the NeoScrypt hashing algorithm, making it much easier and faster to mine. Feathercoin enjoyed rapid adoption by users soon after its launch, gaining immense popularity, and establishing itself as a worthy contender in a BTC/LTC dominated market. Feathercoin can be mined using either processors (CPUs) or graphics cards (GPUs). Due to the hashing algorithm of FTC, it cannot be mined with an ASIC card. Mining software is available for download at their official site. Wallets for FTC can be found over at their official website, including both desktop and mobile wallets.. While the paper money you are used to carrying around is (or can be) stored in a physical wallet, cryptocurrencies, like all digital currencies, have to be stored in a software-based digital wallet. Although you will find links to feathercoin wallets throughout the web, the only safe way to know that you're downloading the latest and correct version is by scrolling to the bottom of the coin's official home page and selecting the button for your particular operating system. Feathercoin wallets are available for Android, Linux, macOS and Windows platforms.
Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.