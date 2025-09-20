Feathercoin (FTC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00286788 $ 0.00286788 $ 0.00286788 24 timer lav $ 0.00300966 $ 0.00300966 $ 0.00300966 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00286788$ 0.00286788 $ 0.00286788 24 timer høy $ 0.00300966$ 0.00300966 $ 0.00300966 All Time High $ 1.29$ 1.29 $ 1.29 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.01% Prisendring (1D) +1.84% Prisendring (7D) -27.69% Prisendring (7D) -27.69%

Feathercoin (FTC) sanntidsprisen er $0.00297485. I løpet av de siste 24 timene har FTC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00286788 og et toppnivå på $ 0.00300966, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FTC er $ 1.29, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FTC endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, +1.84% over 24 timer og -27.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Feathercoin (FTC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 865.81K$ 865.81K $ 865.81K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 866.27K$ 866.27K $ 866.27K Opplagsforsyning 291.04M 291.04M 291.04M Total forsyning 291,197,438.0077301 291,197,438.0077301 291,197,438.0077301

Nåværende markedsverdi på Feathercoin er $ 865.81K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FTC er 291.04M, med en total tilgang på 291197438.0077301. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 866.27K.