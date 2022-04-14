Fate Adventure (FA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Fate Adventure (FA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Fate Adventure (FA) Informasjon Fate Adventure is a comprehensive intellectual property that forms the foundation for multiple product verticals, all unified under the FA token ecosystem. Our flagship, Fate Adventure RPG, is a fully on-chain, anime-style trainers-monsters game and the first dApp to implement an innovative revenue-sharing model. A portion of future dApp revenue will automatically be used to purchase FA tokens, generating sustained buying pressure that directly benefits token holders. Offisiell nettside: https://fagame.org/ Teknisk dokument: https://docs.fagame.org/ Kjøp FA nå!

Fate Adventure (FA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Fate Adventure (FA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 377.63K $ 377.63K $ 377.63K Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 5.31M $ 5.31M $ 5.31M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 711.01K $ 711.01K $ 711.01K All-time high: $ 2.04 $ 2.04 $ 2.04 All-Time Low: $ 0.069416 $ 0.069416 $ 0.069416 Nåværende pris: $ 0.071006 $ 0.071006 $ 0.071006 Lær mer om Fate Adventure (FA) pris

Fate Adventure (FA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Fate Adventure (FA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FAs tokenomics, kan du utforske FA tokenets livepris!

