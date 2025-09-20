Fate Adventure (FA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.08481 $ 0.08481 $ 0.08481 24 timer lav $ 0.090875 $ 0.090875 $ 0.090875 24 timer høy 24 timer lav $ 0.08481$ 0.08481 $ 0.08481 24 timer høy $ 0.090875$ 0.090875 $ 0.090875 All Time High $ 2.04$ 2.04 $ 2.04 Laveste pris $ 0.075025$ 0.075025 $ 0.075025 Prisendring (1H) +0.04% Prisendring (1D) -5.52% Prisendring (7D) -6.12% Prisendring (7D) -6.12%

Fate Adventure (FA) sanntidsprisen er $0.085718. I løpet av de siste 24 timene har FA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.08481 og et toppnivå på $ 0.090875, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FA er $ 2.04, mens den rekordlave prisen er $ 0.075025.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FA endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, -5.52% over 24 timer og -6.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Fate Adventure (FA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 454.54K$ 454.54K $ 454.54K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 855.82K$ 855.82K $ 855.82K Opplagsforsyning 5.31M 5.31M 5.31M Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Fate Adventure er $ 454.54K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FA er 5.31M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 855.82K.