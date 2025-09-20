Dagens Fate Adventure livepris er 0.085718 USD. Spor prisoppdateringer for FA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Fate Adventure livepris er 0.085718 USD. Spor prisoppdateringer for FA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Fate Adventure Pris (FA)

1 FA til USD livepris:

$0.085583
-5.50%1D
USD
Fate Adventure (FA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:54:19 (UTC+8)

Fate Adventure (FA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.08481
24 timer lav
$ 0.090875
24 timer høy

$ 0.08481
$ 0.090875
$ 2.04
$ 0.075025
+0.04%

-5.52%

-6.12%

-6.12%

Fate Adventure (FA) sanntidsprisen er $0.085718. I løpet av de siste 24 timene har FA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.08481 og et toppnivå på $ 0.090875, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FA er $ 2.04, mens den rekordlave prisen er $ 0.075025.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FA endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, -5.52% over 24 timer og -6.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Fate Adventure (FA) Markedsinformasjon

$ 454.54K
--
$ 855.82K
5.31M
10,000,000.0
Nåværende markedsverdi på Fate Adventure er $ 454.54K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FA er 5.31M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 855.82K.

Fate Adventure (FA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Fate Adventure til USD ble $ -0.00501761574385922.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Fate Adventure til USD ble $ -0.0003552068.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Fate Adventure til USD ble $ -0.0276083791.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Fate Adventure til USD ble $ -0.00683240754875787.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00501761574385922-5.52%
30 dager$ -0.0003552068-0.41%
60 dager$ -0.0276083791-32.20%
90 dager$ -0.00683240754875787-7.38%

Hva er Fate Adventure (FA)

Fate Adventure is a comprehensive intellectual property that forms the foundation for multiple product verticals, all unified under the FA token ecosystem. Our flagship, Fate Adventure RPG, is a fully on-chain, anime-style trainers-monsters game and the first dApp to implement an innovative revenue-sharing model. A portion of future dApp revenue will automatically be used to purchase FA tokens, generating sustained buying pressure that directly benefits token holders.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Fate Adventure (FA) Ressurs

Offisiell nettside

Fate Adventure Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Fate Adventure (FA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Fate Adventure (FA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Fate Adventure.

Sjekk Fate Adventureprisprognosen nå!

FA til lokale valutaer

Fate Adventure (FA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Fate Adventure (FA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Fate Adventure (FA)

Hvor mye er Fate Adventure (FA) verdt i dag?
Live FA prisen i USD er 0.085718 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FA til USD er $ 0.085718. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Fate Adventure?
Markedsverdien for FA er $ 454.54K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FA?
Den sirkulerende forsyningen av FA er 5.31M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFA ?
FA oppnådde en ATH-pris på 2.04 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FA?
FA så en ATL-pris på 0.075025 USD.
Hva er handelsvolumet til FA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FA er -- USD.
Vil FA gå høyere i år?
FA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Fate Adventure (FA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.