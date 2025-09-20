FatalismFTW Elons new character (FTW) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00187876$ 0.00187876 $ 0.00187876 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.18% Prisendring (1D) -2.10% Prisendring (7D) -5.81% Prisendring (7D) -5.81%

FatalismFTW Elons new character (FTW) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FTW blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FTW er $ 0.00187876, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FTW endret seg med +0.18% i løpet av den siste timen, -2.10% over 24 timer og -5.81% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FatalismFTW Elons new character (FTW) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.42K$ 17.42K $ 17.42K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.42K$ 17.42K $ 17.42K Opplagsforsyning 999.73M 999.73M 999.73M Total forsyning 999,734,957.485908 999,734,957.485908 999,734,957.485908

Nåværende markedsverdi på FatalismFTW Elons new character er $ 17.42K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FTW er 999.73M, med en total tilgang på 999734957.485908. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.42K.