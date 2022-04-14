FARTMOMMY ($FARTMOMMY) tokenomics
FARTMOMMY ($FARTMOMMY) Informasjon
FARTMOMMY ($FARTMOMMY) is a community-driven meme token launched on the Solana blockchain. It is part of the Fart Dynasty, which includes other notable meme tokens like FARTBOY and FARTGIRL. The project leverages viral meme culture and decentralized community engagement to build a fun, interactive ecosystem. While primarily a meme token, it fosters an enthusiastic holder base and aims to expand through community-driven initiatives and social engagement campaigns within the crypto space.
FARTMOMMY ($FARTMOMMY) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FARTMOMMY ($FARTMOMMY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
FARTMOMMY ($FARTMOMMY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak FARTMOMMY ($FARTMOMMY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet $FARTMOMMY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange $FARTMOMMY tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår $FARTMOMMYs tokenomics, kan du utforske $FARTMOMMY tokenets livepris!
$FARTMOMMY prisforutsigelse
Vil du vite hvor $FARTMOMMY kan være på vei? Vår $FARTMOMMY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.