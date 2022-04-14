FARTMOMMY ($FARTMOMMY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FARTMOMMY ($FARTMOMMY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

FARTMOMMY ($FARTMOMMY) Informasjon FARTMOMMY ($FARTMOMMY) is a community-driven meme token launched on the Solana blockchain. It is part of the Fart Dynasty, which includes other notable meme tokens like FARTBOY and FARTGIRL. The project leverages viral meme culture and decentralized community engagement to build a fun, interactive ecosystem. While primarily a meme token, it fosters an enthusiastic holder base and aims to expand through community-driven initiatives and social engagement campaigns within the crypto space. Offisiell nettside: https://x.com/FARTMOMMY_SOL Kjøp $FARTMOMMY nå!

FARTMOMMY ($FARTMOMMY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FARTMOMMY ($FARTMOMMY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 47.23K $ 47.23K $ 47.23K Total forsyning: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M Sirkulerende forsyning: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 47.23K $ 47.23K $ 47.23K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om FARTMOMMY ($FARTMOMMY) pris

FARTMOMMY ($FARTMOMMY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FARTMOMMY ($FARTMOMMY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $FARTMOMMY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $FARTMOMMY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $FARTMOMMYs tokenomics, kan du utforske $FARTMOMMY tokenets livepris!

$FARTMOMMY prisforutsigelse Vil du vite hvor $FARTMOMMY kan være på vei? Vår $FARTMOMMY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $FARTMOMMY tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!