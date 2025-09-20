FARTMOMMY ($FARTMOMMY) Prisinformasjon (USD)

FARTMOMMY ($FARTMOMMY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $FARTMOMMY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $FARTMOMMY er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $FARTMOMMY endret seg med -0.83% i løpet av den siste timen, -2.75% over 24 timer og +2.44% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FARTMOMMY ($FARTMOMMY) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på FARTMOMMY er $ 49.75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $FARTMOMMY er 999.72M, med en total tilgang på 999717852.218451. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 49.75K.