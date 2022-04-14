Farting Unicorn (FU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Farting Unicorn (FU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Farting Unicorn (FU) Informasjon Farting Unicorn ($FU) is a 100% community-driven cryptocurrency designed to bring fun, innovation, and transparency to the blockchain ecosystem. Evolving from its origins as a lighthearted concept, $FU has become a unique project that combines community collaboration, decentralized governance, and impactful utility. This whitepaper outlines the vision, technical framework, use cases, and roadmap for $FU. Offisiell nettside: https://www.fartingunicorn.net/ Teknisk dokument: https://docs.google.com/document/d/1HMUYfrtMcTJJTBwu_A5WIVcAuZRChkbXiK-iB8s87Gg/edit?tab=t.0 Kjøp FU nå!

Farting Unicorn (FU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Farting Unicorn (FU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 46.26K $ 46.26K $ 46.26K Total forsyning: $ 899.58M $ 899.58M $ 899.58M Sirkulerende forsyning: $ 899.58M $ 899.58M $ 899.58M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 46.26K $ 46.26K $ 46.26K All-time high: $ 0.01017719 $ 0.01017719 $ 0.01017719 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Farting Unicorn (FU) pris

Farting Unicorn (FU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Farting Unicorn (FU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FUs tokenomics, kan du utforske FU tokenets livepris!

