Farting Unicorn (FU) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FU er $ 0.01017719, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FU endret seg med -0.21% i løpet av den siste timen, -2.65% over 24 timer og -3.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Markedsverdi $ 48.58K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 48.58K Opplagsforsyning 899.58M Total forsyning 899,583,988.468857

Nåværende markedsverdi på Farting Unicorn er $ 48.58K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FU er 899.58M, med en total tilgang på 899583988.468857. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 48.58K.