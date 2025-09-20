Dagens Farting Unicorn livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for FU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FU pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Farting Unicorn livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for FU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FU pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Farting Unicorn Logo

Farting Unicorn Pris (FU)

Ikke oppført

1 FU til USD livepris:

--
----
-2.00%1D
Farting Unicorn (FU) Live prisdiagram
Farting Unicorn (FU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01017719
$ 0.01017719$ 0.01017719

$ 0
$ 0$ 0

-0.21%

-2.65%

-3.97%

-3.97%

Farting Unicorn (FU) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FU er $ 0.01017719, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FU endret seg med -0.21% i løpet av den siste timen, -2.65% over 24 timer og -3.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Farting Unicorn (FU) Markedsinformasjon

$ 48.58K
$ 48.58K$ 48.58K

--
----

$ 48.58K
$ 48.58K$ 48.58K

899.58M
899.58M 899.58M

899,583,988.468857
899,583,988.468857 899,583,988.468857

Nåværende markedsverdi på Farting Unicorn er $ 48.58K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FU er 899.58M, med en total tilgang på 899583988.468857. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 48.58K.

Farting Unicorn (FU) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Farting Unicorn til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Farting Unicorn til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Farting Unicorn til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Farting Unicorn til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.65%
30 dager$ 0+4.44%
60 dager$ 0-20.36%
90 dager$ 0--

Hva er Farting Unicorn (FU)

Farting Unicorn ($FU) is a 100% community-driven cryptocurrency designed to bring fun, innovation, and transparency to the blockchain ecosystem. Evolving from its origins as a lighthearted concept, $FU has become a unique project that combines community collaboration, decentralized governance, and impactful utility. This whitepaper outlines the vision, technical framework, use cases, and roadmap for $FU.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Farting Unicorn (FU) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Farting Unicorn Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Farting Unicorn (FU) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Farting Unicorn (FU) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Farting Unicorn.

Sjekk Farting Unicornprisprognosen nå!

FU til lokale valutaer

Farting Unicorn (FU) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Farting Unicorn (FU) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FU tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Farting Unicorn (FU)

Hvor mye er Farting Unicorn (FU) verdt i dag?
Live FU prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FU-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FU til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Farting Unicorn?
Markedsverdien for FU er $ 48.58K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FU?
Den sirkulerende forsyningen av FU er 899.58M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFU ?
FU oppnådde en ATH-pris på 0.01017719 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FU?
FU så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til FU?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FU er -- USD.
Vil FU gå høyere i år?
FU kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FU prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.