FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA) Informasjon The ticker $SOLANA represents a meme token embodying the current meta on the Solana blockchain. It combines elements from popular meme tokens like Fart, Goat, and Butthole, all humorously attributed to being "created by" AI. This token serves as both a parody and a satirical commentary on the proliferation of meme and AI-driven coins in the Solana ecosystem, encapsulating the absurdity and humor of the space. Offisiell nettside: https://fgpb6900ai16z.com/ Kjøp SOLANA nå!

FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 22.68K $ 22.68K $ 22.68K Total forsyning: $ 998.60M $ 998.60M $ 998.60M Sirkulerende forsyning: $ 998.60M $ 998.60M $ 998.60M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 22.68K $ 22.68K $ 22.68K All-time high: $ 0.00312922 $ 0.00312922 $ 0.00312922 All-Time Low: $ 0.00001621 $ 0.00001621 $ 0.00001621 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA) pris

FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SOLANA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SOLANA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SOLANAs tokenomics, kan du utforske SOLANA tokenets livepris!

SOLANA prisforutsigelse Vil du vite hvor SOLANA kan være på vei? Vår SOLANA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SOLANA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!