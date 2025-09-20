FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00312922 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.94% Prisendring (7D) -2.19%

FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SOLANA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SOLANA er $ 0.00312922, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SOLANA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.94% over 24 timer og -2.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 24.40K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 24.40K Opplagsforsyning 998.60M Total forsyning 998,603,322.587633

Nåværende markedsverdi på FartGoatPenguButthole6900ai16z er $ 24.40K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SOLANA er 998.60M, med en total tilgang på 998603322.587633. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.40K.