FARTGIRL (FARTGIRL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FARTGIRL (FARTGIRL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

FARTGIRL (FARTGIRL) Informasjon FARTGIRL is the dynamic sidekick to FARTBOY, a meme token that has captured the attention of the crypto community with its unique blend of humor, trust, and a vibrant community spirit. FARTGIRL is not your typical superhero; she's a vigilante with a quirky and memorable power - her ability to wield the FART as a weapon against any adversary. Her special skill allows her to confuse, disarm, or even launch villains into retreat with a well-timed gas attack. In the world of cryptocurrencies, where seriousness often reigns, FARTGIRL brings laughter and light-heartedness, rallying a community around the joy of memes and the power of collective spirit. Offisiell nettside: https://fartgirlcto.com/ Kjøp FARTGIRL nå!

FARTGIRL (FARTGIRL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FARTGIRL (FARTGIRL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M All-time high: $ 0.01226974 $ 0.01226974 $ 0.01226974 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0014693 $ 0.0014693 $ 0.0014693 Lær mer om FARTGIRL (FARTGIRL) pris

FARTGIRL (FARTGIRL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FARTGIRL (FARTGIRL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FARTGIRL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FARTGIRL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FARTGIRLs tokenomics, kan du utforske FARTGIRL tokenets livepris!

FARTGIRL prisforutsigelse Vil du vite hvor FARTGIRL kan være på vei? Vår FARTGIRL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FARTGIRL tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!