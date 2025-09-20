FARTGIRL (FARTGIRL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00158866 $ 0.00158866 $ 0.00158866 24 timer lav $ 0.00182169 $ 0.00182169 $ 0.00182169 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00158866$ 0.00158866 $ 0.00158866 24 timer høy $ 0.00182169$ 0.00182169 $ 0.00182169 All Time High $ 0.01226974$ 0.01226974 $ 0.01226974 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.51% Prisendring (1D) -10.77% Prisendring (7D) +12.48% Prisendring (7D) +12.48%

FARTGIRL (FARTGIRL) sanntidsprisen er $0.00161966. I løpet av de siste 24 timene har FARTGIRL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00158866 og et toppnivå på $ 0.00182169, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FARTGIRL er $ 0.01226974, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FARTGIRL endret seg med +0.51% i løpet av den siste timen, -10.77% over 24 timer og +12.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FARTGIRL (FARTGIRL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på FARTGIRL er $ 1.61M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FARTGIRL er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.61M.