FartDog (FARTDOG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00004122 $ 0.00004122 $ 0.00004122 24 timer lav $ 0.00004376 $ 0.00004376 $ 0.00004376 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00004122$ 0.00004122 $ 0.00004122 24 timer høy $ 0.00004376$ 0.00004376 $ 0.00004376 All Time High $ 0.00028407$ 0.00028407 $ 0.00028407 Laveste pris $ 0.00003218$ 0.00003218 $ 0.00003218 Prisendring (1H) -2.79% Prisendring (1D) -6.28% Prisendring (7D) -12.54% Prisendring (7D) -12.54%

FartDog (FARTDOG) sanntidsprisen er $0.00004098. I løpet av de siste 24 timene har FARTDOG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00004122 og et toppnivå på $ 0.00004376, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FARTDOG er $ 0.00028407, mens den rekordlave prisen er $ 0.00003218.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FARTDOG endret seg med -2.79% i løpet av den siste timen, -6.28% over 24 timer og -12.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FartDog (FARTDOG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 40.94K$ 40.94K $ 40.94K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 40.94K$ 40.94K $ 40.94K Opplagsforsyning 999.19M 999.19M 999.19M Total forsyning 999,187,812.65648 999,187,812.65648 999,187,812.65648

Nåværende markedsverdi på FartDog er $ 40.94K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FARTDOG er 999.19M, med en total tilgang på 999187812.65648. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 40.94K.