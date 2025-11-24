FartcoinCRO pris i dag

Sanntids FartcoinCRO (PFFT) pris i dag er --, med en 6.86% endring de siste 24 timene. Nåværende PFFT til USD konverteringssats er -- per PFFT.

FartcoinCRO rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 9,146.82, med en sirkulerende forsyning på 818.87M PFFT. I løpet av de siste 24 timene PFFT har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har PFFT beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -6.46% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

FartcoinCRO (PFFT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.15K$ 9.15K $ 9.15K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.83K$ 10.83K $ 10.83K Opplagsforsyning 818.87M 818.87M 818.87M Total forsyning 970,000,000.0 970,000,000.0 970,000,000.0

Nåværende markedsverdi på FartcoinCRO er $ 9.15K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PFFT er 818.87M, med en total tilgang på 970000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.83K.