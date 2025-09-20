Fartboy ($FARTBOY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.04404575 24 timer høy $ 0.051179 All Time High $ 0.194444 Laveste pris $ 0.01095768 Prisendring (1H) -1.03% Prisendring (1D) -6.30% Prisendring (7D) +14.64%

Fartboy ($FARTBOY) sanntidsprisen er $0.04469751. I løpet av de siste 24 timene har $FARTBOY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04404575 og et toppnivå på $ 0.051179, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $FARTBOY er $ 0.194444, mens den rekordlave prisen er $ 0.01095768.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $FARTBOY endret seg med -1.03% i løpet av den siste timen, -6.30% over 24 timer og +14.64% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Fartboy ($FARTBOY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 44.68M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 44.68M Opplagsforsyning 999.39M Total forsyning 999,387,925.6471195

Nåværende markedsverdi på Fartboy er $ 44.68M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $FARTBOY er 999.39M, med en total tilgang på 999387925.6471195. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 44.68M.