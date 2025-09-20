Fart Accelerationism (F/ACC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00414195$ 0.00414195 $ 0.00414195 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.69% Prisendring (1D) +0.82% Prisendring (7D) +0.19% Prisendring (7D) +0.19%

Fart Accelerationism (F/ACC) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har F/ACC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til F/ACC er $ 0.00414195, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har F/ACC endret seg med +0.69% i løpet av den siste timen, +0.82% over 24 timer og +0.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Fart Accelerationism (F/ACC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 15.60K$ 15.60K $ 15.60K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 15.60K$ 15.60K $ 15.60K Opplagsforsyning 999.71M 999.71M 999.71M Total forsyning 999,711,078.982217 999,711,078.982217 999,711,078.982217

Nåværende markedsverdi på Fart Accelerationism er $ 15.60K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på F/ACC er 999.71M, med en total tilgang på 999711078.982217. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.60K.