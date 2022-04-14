FaraLand (FARA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FaraLand (FARA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

FaraLand (FARA) Informasjon Faraland are exquisitely digital collectibles created using blockchain technology. Each collectible is matchless, genuine and varies in rarity. Faraland Universe has a lot of different races like human, orc, angel, demon, dragonborn, elf and fairy which are waiting for the user to discover. Last but not least, Faraland is also a multiplayer RPG NFT GAME that lets user engaging in the combat arena and profit from battles Offisiell nettside: https://faraland.io/

FaraLand (FARA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FaraLand (FARA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 187.73K $ 187.73K $ 187.73K Total forsyning: $ 71.00M $ 71.00M $ 71.00M Sirkulerende forsyning: $ 42.60M $ 42.60M $ 42.60M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 312.89K $ 312.89K $ 312.89K All-time high: $ 6.14 $ 6.14 $ 6.14 All-Time Low: $ 0.00260311 $ 0.00260311 $ 0.00260311 Nåværende pris: $ 0.00440929 $ 0.00440929 $ 0.00440929 Lær mer om FaraLand (FARA) pris

FaraLand (FARA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FaraLand (FARA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FARA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FARA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FARAs tokenomics, kan du utforske FARA tokenets livepris!

