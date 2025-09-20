FaraLand (FARA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 6.14$ 6.14 $ 6.14 Laveste pris $ 0.00260311$ 0.00260311 $ 0.00260311 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +9.18% Prisendring (7D) +9.18%

FaraLand (FARA) sanntidsprisen er $0.00426442. I løpet av de siste 24 timene har FARA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FARA er $ 6.14, mens den rekordlave prisen er $ 0.00260311.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FARA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +9.18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FaraLand (FARA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 181.66K$ 181.66K $ 181.66K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 302.77K$ 302.77K $ 302.77K Opplagsforsyning 42.60M 42.60M 42.60M Total forsyning 71,000,000.0 71,000,000.0 71,000,000.0

Nåværende markedsverdi på FaraLand er $ 181.66K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FARA er 42.60M, med en total tilgang på 71000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 302.77K.