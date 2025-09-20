Dagens FaraLand livepris er 0.00426442 USD. Spor prisoppdateringer for FARA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FARA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens FaraLand livepris er 0.00426442 USD. Spor prisoppdateringer for FARA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FARA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om FARA

FARA Prisinformasjon

FARA Offisiell nettside

FARA tokenomics

FARA Prisprognose

FaraLand Pris (FARA)

1 FARA til USD livepris:

$0.00426442
$0.00426442
0.00%1D
FaraLand (FARA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:55:35 (UTC+8)

FaraLand (FARA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 6.14
$ 6.14

$ 0.00260311
$ 0.00260311

--

--

+9.18%

+9.18%

FaraLand (FARA) sanntidsprisen er $0.00426442. I løpet av de siste 24 timene har FARA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FARA er $ 6.14, mens den rekordlave prisen er $ 0.00260311.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FARA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +9.18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FaraLand (FARA) Markedsinformasjon

$ 181.66K
$ 181.66K

--
----

$ 302.77K
$ 302.77K

42.60M
42.60M

71,000,000.0
71,000,000.0

Nåværende markedsverdi på FaraLand er $ 181.66K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FARA er 42.60M, med en total tilgang på 71000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 302.77K.

FaraLand (FARA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på FaraLand til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på FaraLand til USD ble $ +0.0005842933.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på FaraLand til USD ble $ +0.0010926885.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på FaraLand til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0005842933+13.70%
60 dager$ +0.0010926885+25.62%
90 dager$ 0--

Hva er FaraLand (FARA)

Faraland are exquisitely digital collectibles created using blockchain technology. Each collectible is matchless, genuine and varies in rarity. Faraland Universe has a lot of different races like human, orc, angel, demon, dragonborn, elf and fairy which are waiting for the user to discover. Last but not least, Faraland is also a multiplayer RPG NFT GAME that lets user engaging in the combat arena and profit from battles

FaraLand (FARA) Ressurs

FaraLand Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil FaraLand (FARA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine FaraLand (FARA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for FaraLand.

FARA til lokale valutaer

FaraLand (FARA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak FaraLand (FARA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FARA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om FaraLand (FARA)

Hvor mye er FaraLand (FARA) verdt i dag?
Live FARA prisen i USD er 0.00426442 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FARA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FARA til USD er $ 0.00426442. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for FaraLand?
Markedsverdien for FARA er $ 181.66K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FARA?
Den sirkulerende forsyningen av FARA er 42.60M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFARA ?
FARA oppnådde en ATH-pris på 6.14 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FARA?
FARA så en ATL-pris på 0.00260311 USD.
Hva er handelsvolumet til FARA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FARA er -- USD.
Vil FARA gå høyere i år?
FARA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FARA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:55:35 (UTC+8)

