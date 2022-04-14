Fame MMA (FAME) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Fame MMA (FAME), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Fame MMA (FAME) Informasjon FAME MMA is the biggest in Europe freak fight federation and a premier combat sports organization that hosts events for celebrities, personalities, top YouTubers, Instagram, Twitch & TikTok superstars and famous professional athletes to fight each other. Founded in 2018, FAME has run 13 large events, with the upcoming FAME MMA 14 event taking place on the 14th of May. The primary concept behind every event is to bring famous idols to an environment that you would not normally see on a daily basis, which is the octagon, to fight in front of thousands of fans in the venue and even more viewers watching the live stream available as Pay-per-view service. FAME currently holds the top sales record in the number of sold PPV licenses in Europe. Offisiell nettside: https://famemma.io/en Kjøp FAME nå!

Fame MMA (FAME) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Fame MMA (FAME), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 124.09K Total forsyning: $ 6.50B Sirkulerende forsyning: $ 6.50B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 124.09K All-time high: $ 0.550455 All-Time Low: $ 0.00001002 Nåværende pris: $ 0 Lær mer om Fame MMA (FAME) pris

Fame MMA (FAME) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Fame MMA (FAME) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FAME tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FAME tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FAMEs tokenomics, kan du utforske FAME tokenets livepris!

FAME prisforutsigelse Vil du vite hvor FAME kan være på vei? Vår FAME prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FAME tokenets prisforutsigelse nå!

