Fame MMA (FAME) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00001906 $ 0.00001906 $ 0.00001906 24 timer lav $ 0.00001935 $ 0.00001935 $ 0.00001935 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00001906$ 0.00001906 $ 0.00001906 24 timer høy $ 0.00001935$ 0.00001935 $ 0.00001935 All Time High $ 0.550455$ 0.550455 $ 0.550455 Laveste pris $ 0.00001002$ 0.00001002 $ 0.00001002 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.35% Prisendring (7D) +12.65% Prisendring (7D) +12.65%

Fame MMA (FAME) sanntidsprisen er $0.00001908. I løpet av de siste 24 timene har FAME blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001906 og et toppnivå på $ 0.00001935, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FAME er $ 0.550455, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001002.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FAME endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.35% over 24 timer og +12.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Fame MMA (FAME) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 124.09K$ 124.09K $ 124.09K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 124.09K$ 124.09K $ 124.09K Opplagsforsyning 6.50B 6.50B 6.50B Total forsyning 6,502,887,433.454422 6,502,887,433.454422 6,502,887,433.454422

Nåværende markedsverdi på Fame MMA er $ 124.09K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FAME er 6.50B, med en total tilgang på 6502887433.454422. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 124.09K.