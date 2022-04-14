Fallen Knight (KNIGHT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Fallen Knight (KNIGHT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Fallen Knight (KNIGHT) Informasjon Knight (KNIGHT): Defend the Realm! Knight is more than just a memecoin — it's a call to arms for a community of defenders in the digital realm! Built on the principles of strength, loyalty, and unity, Knight aims to unite like-minded holders who are ready to safeguard the realm and build a powerful presence on chain. With a medieval theme, Knight invites you to join an order of passionate crypto enthusiasts who believe in standing strong, helping each other, and holding the line in volatile markets. Are you ready to become a Knight and defend the realm? Offisiell nettside: https://fallenknight.xyz Kjøp KNIGHT nå!

Fallen Knight (KNIGHT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Fallen Knight (KNIGHT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 31.16K $ 31.16K $ 31.16K Total forsyning: $ 949.03M $ 949.03M $ 949.03M Sirkulerende forsyning: $ 949.03M $ 949.03M $ 949.03M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 31.16K $ 31.16K $ 31.16K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Fallen Knight (KNIGHT) pris

Fallen Knight (KNIGHT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Fallen Knight (KNIGHT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KNIGHT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KNIGHT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KNIGHTs tokenomics, kan du utforske KNIGHT tokenets livepris!

KNIGHT prisforutsigelse Vil du vite hvor KNIGHT kan være på vei? Vår KNIGHT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KNIGHT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!