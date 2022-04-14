FalconsInu (FALCON) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FalconsInu (FALCON), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

FalconsInu (FALCON) Informasjon Falcons Inu is a blockchain-based project that integrates gaming, market making, and NFTs to build a comprehensive ecosystem. Central to this ecosystem are the Falcons Cards Game, a Market Making Solution, and an NFTs Marketplace. The project aims to offer users a diverse range of engaging and practical tools in the crypto space, combining entertainment with financial utility. The Falcons Cards Game provides an interactive and enjoyable experience, allowing players to engage with blockchain technology through a gamified approach. The Market Making Solution offers a sophisticated tool designed to enhance liquidity and stability within the crypto markets, catering to both individual and institutional needs. The NFTs Marketplace facilitates the creation, trading, and collection of digital assets, enabling users to explore and participate in the evolving world of NFTs. Overall, Falcons Inu's purpose is to merge entertainment with practical applications in the crypto world, creating a dynamic and multifaceted platform that meets the needs of gamers, traders, and NFT enthusiasts alike. Offisiell nettside: https://www.falconsinu.com Teknisk dokument: https://docsend.com/view/4jbedsn2dpmebqji Kjøp FALCON nå!

FalconsInu (FALCON) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FalconsInu (FALCON), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 60.35K Total forsyning: $ 400.00M Sirkulerende forsyning: $ 400.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 60.35K All-time high: $ 0 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0.00015088

FalconsInu (FALCON) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FalconsInu (FALCON) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FALCON tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FALCON tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FALCONs tokenomics, kan du utforske FALCON tokenets livepris!

