FalconsInu (FALCON) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00014574 $ 0.00014574 $ 0.00014574 24 timer lav $ 0.00017514 $ 0.00017514 $ 0.00017514 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00014574$ 0.00014574 $ 0.00014574 24 timer høy $ 0.00017514$ 0.00017514 $ 0.00017514 All Time High $ 0.00059855$ 0.00059855 $ 0.00059855 Laveste pris $ 0.00004472$ 0.00004472 $ 0.00004472 Prisendring (1H) -0.07% Prisendring (1D) -15.36% Prisendring (7D) +13.46% Prisendring (7D) +13.46%

FalconsInu (FALCON) sanntidsprisen er $0.00014823. I løpet av de siste 24 timene har FALCON blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00014574 og et toppnivå på $ 0.00017514, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FALCON er $ 0.00059855, mens den rekordlave prisen er $ 0.00004472.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FALCON endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, -15.36% over 24 timer og +13.46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FalconsInu (FALCON) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 59.33K$ 59.33K $ 59.33K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 59.33K$ 59.33K $ 59.33K Opplagsforsyning 400.00M 400.00M 400.00M Total forsyning 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Nåværende markedsverdi på FalconsInu er $ 59.33K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FALCON er 400.00M, med en total tilgang på 400000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 59.33K.