FakeNews (SN66) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.542835 $ 0.542835 $ 0.542835 24 timer lav $ 0.581585 $ 0.581585 $ 0.581585 24 timer høy 24 timer lav $ 0.542835$ 0.542835 $ 0.542835 24 timer høy $ 0.581585$ 0.581585 $ 0.581585 All Time High $ 2.26$ 2.26 $ 2.26 Laveste pris $ 0.433342$ 0.433342 $ 0.433342 Prisendring (1H) +0.72% Prisendring (1D) -4.47% Prisendring (7D) +1.29% Prisendring (7D) +1.29%

FakeNews (SN66) sanntidsprisen er $0.555549. I løpet av de siste 24 timene har SN66 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.542835 og et toppnivå på $ 0.581585, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN66 er $ 2.26, mens den rekordlave prisen er $ 0.433342.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN66 endret seg med +0.72% i løpet av den siste timen, -4.47% over 24 timer og +1.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FakeNews (SN66) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Opplagsforsyning 2.41M 2.41M 2.41M Total forsyning 2,405,567.27227392 2,405,567.27227392 2,405,567.27227392

Nåværende markedsverdi på FakeNews er $ 1.34M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN66 er 2.41M, med en total tilgang på 2405567.27227392. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.34M.