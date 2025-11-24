Faith Tribe pris i dag

Sanntids Faith Tribe (FTRB) pris i dag er $ 0.00355452, med en 1.39% endring de siste 24 timene. Nåværende FTRB til USD konverteringssats er $ 0.00355452 per FTRB.

Faith Tribe rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 9,600,264, med en sirkulerende forsyning på 2.70B FTRB. I løpet av de siste 24 timene FTRB har den blitt handlet mellom $ 0.00345481(laveste) og $ 0.00357262 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.07116, mens tidenes laveste notering var $ 0.00173617.

Kortsiktig har FTRB beveget seg -0.02% i løpet av den siste timen og -0.94% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Faith Tribe (FTRB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.60M$ 9.60M $ 9.60M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.77M$ 17.77M $ 17.77M Opplagsforsyning 2.70B 2.70B 2.70B Total forsyning 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

