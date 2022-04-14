FAFO (FAFO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FAFO (FAFO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

The term FAFO gained widespread attention when Elon Musk tweeted "FAFO" after suspending Kanye West from Twitter. In January 2025, newly inaugurated U.S. President Donald Trump taunted his political opponents by posting an AI-generated picture of himself with the caption "FAFO" on his social media accounts. Trump's post immediately launched FAFO into U.S. political discourse. The term has since been used regularly by Elon Musk, the Trump administration, and countless U.S. politicians and celebrities, making it the biggest political meme in U.S. history.

FAFO (FAFO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FAFO (FAFO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 459.66K $ 459.66K $ 459.66K Total forsyning: $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M Sirkulerende forsyning: $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 459.66K $ 459.66K $ 459.66K All-time high: $ 0.00959251 $ 0.00959251 $ 0.00959251 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0004598 $ 0.0004598 $ 0.0004598 Lær mer om FAFO (FAFO) pris

FAFO (FAFO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FAFO (FAFO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FAFO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FAFO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FAFOs tokenomics, kan du utforske FAFO tokenets livepris!

Vil du vite hvor FAFO kan være på vei? Vår FAFO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

