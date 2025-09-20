Fabwelt (WELT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.103412$ 0.103412 $ 0.103412 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -42.55% Prisendring (7D) -18.37% Prisendring (7D) -18.37%

Fabwelt (WELT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WELT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WELT er $ 0.103412, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WELT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -42.55% over 24 timer og -18.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Fabwelt (WELT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 39.60K$ 39.60K $ 39.60K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 92.06K$ 92.06K $ 92.06K Opplagsforsyning 215.07M 215.07M 215.07M Total forsyning 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Fabwelt er $ 39.60K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WELT er 215.07M, med en total tilgang på 500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 92.06K.