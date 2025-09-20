Fabric (FAB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.426348$ 0.426348 $ 0.426348 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -10.93% Prisendring (7D) -9.35% Prisendring (7D) -9.35%

Fabric (FAB) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FAB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FAB er $ 0.426348, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FAB endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -10.93% over 24 timer og -9.35% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Fabric (FAB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 113.22$ 113.22 $ 113.22 Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 419.76$ 419.76 $ 419.76 Opplagsforsyning 134.86M 134.86M 134.86M Total forsyning 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Fabric er $ 113.22, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FAB er 134.86M, med en total tilgang på 500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 419.76.