Fabled Adventure FAP (FAP) Informasjon Fabled Adventure is an innovative gaming ecosystem bridging the worlds of blockchain and interactive entertainment. It comprises three interconnected experiences: Fabled Adventure – A fully on-chain MMORPG where players immerse themselves in an expansive fantasy world, driven by a dynamic, player-powered economy. Fabled Valley – A fully on-chain "Plot-to-Game" simulation that allows players to create, own, and trade in-game assets, blending creativity with strategic gameplay. Rug Raiders – A fun and competitive off-chain idle game that uses community-driven interactions to reward players for engagement and strategy. Offisiell nettside: https://fabled-adventure.xyz/ Teknisk dokument: https://whitepaper.fabled-adventure.xyz/

Fabled Adventure FAP (FAP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Fabled Adventure FAP (FAP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 303.48K $ 303.48K $ 303.48K Total forsyning: $ 9.24B $ 9.24B $ 9.24B Sirkulerende forsyning: $ 8.91B $ 8.91B $ 8.91B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 314.65K $ 314.65K $ 314.65K All-time high: $ 0.00015449 $ 0.00015449 $ 0.00015449 All-Time Low: $ 0.0000146 $ 0.0000146 $ 0.0000146 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Fabled Adventure FAP (FAP) pris

Fabled Adventure FAP (FAP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Fabled Adventure FAP (FAP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FAP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FAP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FAPs tokenomics, kan du utforske FAP tokenets livepris!

