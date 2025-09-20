Dagens Fabled Adventure FAP livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for FAP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FAP pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Fabled Adventure FAP livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for FAP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FAP pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Fabled Adventure FAP Logo

Fabled Adventure FAP Pris (FAP)

Ikke oppført

1 FAP til USD livepris:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Fabled Adventure FAP (FAP) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:12:08 (UTC+8)

Fabled Adventure FAP (FAP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+15.01%

+15.01%

Fabled Adventure FAP (FAP) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FAP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FAP er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FAP endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +15.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Fabled Adventure FAP (FAP) Markedsinformasjon

$ 303.48K
$ 303.48K$ 303.48K

--
----

$ 314.65K
$ 314.65K$ 314.65K

8.91B
8.91B 8.91B

9,237,202,494.706293
9,237,202,494.706293 9,237,202,494.706293

Nåværende markedsverdi på Fabled Adventure FAP er $ 303.48K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FAP er 8.91B, med en total tilgang på 9237202494.706293. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 314.65K.

Fabled Adventure FAP (FAP) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Fabled Adventure FAP til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Fabled Adventure FAP til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Fabled Adventure FAP til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Fabled Adventure FAP til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0+29.08%
60 dager$ 0+23.88%
90 dager$ 0--

Hva er Fabled Adventure FAP (FAP)

Fabled Adventure is an innovative gaming ecosystem bridging the worlds of blockchain and interactive entertainment. It comprises three interconnected experiences: Fabled Adventure – A fully on-chain MMORPG where players immerse themselves in an expansive fantasy world, driven by a dynamic, player-powered economy. Fabled Valley – A fully on-chain "Plot-to-Game" simulation that allows players to create, own, and trade in-game assets, blending creativity with strategic gameplay. Rug Raiders – A fun and competitive off-chain idle game that uses community-driven interactions to reward players for engagement and strategy.

Folk spør også: Andre spørsmål om Fabled Adventure FAP (FAP)

Hvor mye er Fabled Adventure FAP (FAP) verdt i dag?
Live FAP prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FAP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FAP til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Fabled Adventure FAP?
Markedsverdien for FAP er $ 303.48K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FAP?
Den sirkulerende forsyningen av FAP er 8.91B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFAP ?
FAP oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FAP?
FAP så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til FAP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FAP er -- USD.
Vil FAP gå høyere i år?
FAP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FAP prisprognosen for en mer grundig analyse.
Fabled Adventure FAP (FAP) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

