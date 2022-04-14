EZ1 TOKEN (EZ) tokenomics Oppdag viktig innsikt i EZ1 TOKEN (EZ), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

EZ1 TOKEN (EZ) Informasjon Welcome to ez1.dev, where your ideas are transformed into reality in seconds. Our platform harnesses the power of AI and expert models to streamline the development of both frontend and backend applications, empowering you to design, develop, and launch projects effortlessly. Perfect for: Rapid prototyping and iterative development. Debugging and optimizing existing applications. Learning and experimenting with AI-enhanced coding. Offisiell nettside: https://ez1.dev/ Teknisk dokument: https://ez1.gitbook.io/ez1-docs

EZ1 TOKEN (EZ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for EZ1 TOKEN (EZ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 452.57K Total forsyning: $ 999.81M Sirkulerende forsyning: $ 999.81M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 452.57K All-time high: $ 0.00531486 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0.00045269

EZ1 TOKEN (EZ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak EZ1 TOKEN (EZ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EZ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EZ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

EZ prisforutsigelse Vil du vite hvor EZ kan være på vei? Vår EZ prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

