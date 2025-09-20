Dagens EZ1 TOKEN livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for EZ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EZ pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens EZ1 TOKEN livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for EZ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EZ pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om EZ

EZ Prisinformasjon

EZ teknisk dokument

EZ Offisiell nettside

EZ tokenomics

EZ Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

EZ1 TOKEN Logo

EZ1 TOKEN Pris (EZ)

Ikke oppført

1 EZ til USD livepris:

$0.00047373
$0.00047373$0.00047373
-10.20%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
EZ1 TOKEN (EZ) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:33:44 (UTC+8)

EZ1 TOKEN (EZ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00531486
$ 0.00531486$ 0.00531486

$ 0
$ 0$ 0

+1.55%

-9.85%

-39.78%

-39.78%

EZ1 TOKEN (EZ) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har EZ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EZ er $ 0.00531486, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EZ endret seg med +1.55% i løpet av den siste timen, -9.85% over 24 timer og -39.78% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

EZ1 TOKEN (EZ) Markedsinformasjon

$ 473.64K
$ 473.64K$ 473.64K

--
----

$ 473.64K
$ 473.64K$ 473.64K

999.81M
999.81M 999.81M

999,812,349.685303
999,812,349.685303 999,812,349.685303

Nåværende markedsverdi på EZ1 TOKEN er $ 473.64K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EZ er 999.81M, med en total tilgang på 999812349.685303. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 473.64K.

EZ1 TOKEN (EZ) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på EZ1 TOKEN til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på EZ1 TOKEN til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på EZ1 TOKEN til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på EZ1 TOKEN til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-9.85%
30 dager$ 0-74.55%
60 dager$ 0-56.06%
90 dager$ 0--

Hva er EZ1 TOKEN (EZ)

Welcome to ez1.dev, where your ideas are transformed into reality in seconds. Our platform harnesses the power of AI and expert models to streamline the development of both frontend and backend applications, empowering you to design, develop, and launch projects effortlessly. Perfect for: Rapid prototyping and iterative development. Debugging and optimizing existing applications. Learning and experimenting with AI-enhanced coding.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

EZ1 TOKEN (EZ) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

EZ1 TOKEN Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil EZ1 TOKEN (EZ) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine EZ1 TOKEN (EZ) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for EZ1 TOKEN.

Sjekk EZ1 TOKENprisprognosen nå!

EZ til lokale valutaer

EZ1 TOKEN (EZ) tokenomics

Å forstå tokenomics bak EZ1 TOKEN (EZ) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om EZ tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om EZ1 TOKEN (EZ)

Hvor mye er EZ1 TOKEN (EZ) verdt i dag?
Live EZ prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende EZ-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på EZ til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for EZ1 TOKEN?
Markedsverdien for EZ er $ 473.64K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av EZ?
Den sirkulerende forsyningen av EZ er 999.81M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forEZ ?
EZ oppnådde en ATH-pris på 0.00531486 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på EZ?
EZ så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til EZ?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for EZ er -- USD.
Vil EZ gå høyere i år?
EZ kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut EZ prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:33:44 (UTC+8)

EZ1 TOKEN (EZ) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.