EZ1 TOKEN (EZ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00531486$ 0.00531486 $ 0.00531486 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +1.55% Prisendring (1D) -9.85% Prisendring (7D) -39.78% Prisendring (7D) -39.78%

EZ1 TOKEN (EZ) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har EZ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EZ er $ 0.00531486, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EZ endret seg med +1.55% i løpet av den siste timen, -9.85% over 24 timer og -39.78% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

EZ1 TOKEN (EZ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 473.64K$ 473.64K $ 473.64K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 473.64K$ 473.64K $ 473.64K Opplagsforsyning 999.81M 999.81M 999.81M Total forsyning 999,812,349.685303 999,812,349.685303 999,812,349.685303

Nåværende markedsverdi på EZ1 TOKEN er $ 473.64K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EZ er 999.81M, med en total tilgang på 999812349.685303. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 473.64K.